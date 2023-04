Pink confessa quello che pensa davvero di Britney Spears

Negli anni Pink non ha mai risparmiato frecciatine e dissing ad alcune delle sue colleghe e in molti sono convinti che la cantante di Who Knew in passato abbia disprezzato anche Britney Spears. In una nuova intervista rilasciata a People la popstar ha spiegato che per la Spears prova solo stima e tanto affetto.

“Provo solo affetto per lei. La gente pensa che non ci sia stima o simpatia e che nel mio singolo del 2001 ‘Don’t Let Me Get Me’ le abbia lanciato una frecciatina. Non è così, non era una cosa negativa contro di lei! Mi sono sempre sentita come una sorella maggiore per lei. Sono molto protettiva nei suoi confronti, ed è la persona più dolce del mondo. Portava sempre con sé uno dei miei cd. Ho anche voluto incontrare il suo team. Le auguro ogni bene, merita soltanto cose positive”.

Pink e Britney hanno duettato insieme sulle note di We Will Rock You nell’iconico spot della Pepsi del 2004. Le due hanno anche rischiato di limonare sul palco degli MTV VMA insieme a Madonna. A rivelarlo è stata proprio la cantante americana.

“Non solo JLo, anche io e Gwen Stefani siamo state chiamate per esibirci con Britney e Madonna. Penso che Madonna volesse baciarci tutte. Se non ho accettato la proposta è perché mi trovavo in Cosa Rica con il mio fidanzato Carrie Hart e ci siamo divertiti in molti modi a dire la verità. E credo che sia stata chiamata anche Gwen Stefani, sì credo di ricordarmelo bene. Doveva essere come un party, una grande festa”.

Pink e la frecciatina per Christina Aguilera.

Se per Britney ha avuto solo parole carine, Pink qualche mese fa ha lanciato una shade a Xtina: “Lady Marmalade? Quel video non è stato molto divertente da realizzare. Io sono una che si diverte, e lì c’è stata un sacco di confusione. E c’erano alcune… personalità. Kim e Mya erano molto carine però“.