Pink ha superato le più grandi popstar del Ventunesimo secolo nel Regno Unito: è lei la cantante più suonata in assoluto.

Grande primato per Pink. La cantautrice americana ha conquistato la vetta nella classifica delle artiste donne più suonate nel Regno Unito nel ventunesimo secolo. Un riconoscimento molto importante per la popstar, che è riuscita ad avere la meglio su alcune delle più grandi star della storia della musica. Lo ha stabilito un focus sulle donne redatto in vista del prossimo National Album Day. Lo studio, che ha preso in esame i passaggi radiofonici e televisivi delle principali cantanti di tutto il mondo, ha visto Pink sopravanzare tutti, anche le popstar britanniche. Ma non è l’unica sorpresa di questa curiosa classifica.

Scorrendo la classifica si pososno leggere alcuni dei più grandi nomi della musica pop di sempre, da Madonna, a Katy Perry, da Lady Gaga ad Adele. Star brillanti, che non sono riuscite a superare Pink. Presente in top ten anche Kylie Minogue, che quest’anno è l’ambasciatrice del National Album Day: “Essere una delle artiste più suonate in UK del ventunesimo secolo è un grande onore. Per me è strabiliante e sono davvero commossa di sapere che la mia musica continua ad essere apprezzata da così tante persone“.

La classifica delle cantanti più suonate del Regno Unito

Sul podio insieme a Pink troviamo Madonna e Katy Perry. Un terzetto tutto americano dunque ha preso possesso della classifica delle artiste più passate del Regno Unito. Difatti, per trovare la prima star di casa bisogna scendere al sesto posto, dove figura Adele, finalmente tornata alla musica proprio in questi giorni. Ma in top ten sono presenti anche le Little Mix, al nono posto davanti alla compianta Whitney Houston.

Allargando lo sguardo alla top 20 troviamo anche meteore a livello internazionale come le Sugababes, o le più ‘giovani’ Dua Lipa, Jess Glynne e Rita Ora. Di seguito il video ufficiale di Try di Pink: