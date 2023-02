Pink attacca Christina Aguilera: la nuova frecciatina

Passano gli anni, ma non l’antipatica di Pink nei confronti di Christina Aguilera. Durante una recente intervista rilasciata a Buzzfeed la cantante di Just Give Me a Reason ha parlato del video di Lady Marmalade ed ha lanciato una shade a Xtina.

Since the very beginning of Pink’s career she’s always been shady towards Christina Aguilera. Whether it’s about her voice, music and personal struggles Pink would always be negative. Xtina has not said anything about Pink, or responded to Pink’s bullying negatively. A shame! pic.twitter.com/YQm2lwyNd6

Nel 2019 Xtina Aguilera ha smentito di essere arrivata alle mani con la cantante di Try. Ospite di Andy Cohen, Christina ha speso belle parole per la collega.

“Se è vero che ho provato a metterle le mani addosso? Ma guardate lei e e guardate me, non potrei mai prenderla a pugni! Lei potrebbe mettermi KO, ma stiamo scherzando?! Ho sentito quel racconto e ho visto il video in cui Pink ne parla, ma non ricordo l’episodio. È divertente perché ho visto la sua puntata di Behind the Music e so che non le erano andate giù alcune cose relativamente a come aveva funzionato la registrazione di Lady Marmalade, al tempo. Lei mi aveva fatto un po’ di paura durante le riprese del video, stava dietro al regista e mi provocava… Io mi sentivo tipo ‘Oddio, ma cosa sta succedendo?’ ma è una cosa successa molto tempo fa.

Pink è una persona molto diversa adesso. Lei è una mamma, è una grande. A me sembra di avere un ricordo diverso, ricordo di una notte che abbiamo trascorso insieme in un locale facendo il gioco della bottiglia. Io ho un ricordo carino. Io ero emozionata all’idea di darci un bacio. Ero tutta ‘Oh un bacio, va bene!’ ma poi lei ha mosso la mano coprendosi la bocca e ho pensato: ‘Ah, lo facciamo in questo modo? E va bene’. Non ha voluto essere Dirrty”