Pinguini Tattici Nucleari super star a Milano: "E stasera si ripete"

La band commenta il trionfo di San Siro sui social: “Non lo scorderemo mai”. Sold out anche per questa sera, seconda delle due tappe milanesi

Pinguini Tattici Nucleari super star ieri a San Siro per la prima delle due date milanesi entrambe sold out. “Il primo San Siro non lo scorderemo mai – scrive la band sui social -. E stasera si ripete: altri 60mila cuori, bocche, mani e piedi! Grazie di averci rubato la notte, una delle migliori della nostra vita”.

Entusiasti anche i fan che continuano a commentare e a riempire di cuori il profilo della band. “Non mi emozionavo così da tanto tempo” scrive Noemi mentre Jacopo ammette: “Non penso di aver mai cantato e stonato così tanto come ieri sera”. E poi giù una valanga di “Siete stati fenomenali”, “E’ stato bellissimo”, “Siete fantastici”. E stasera si fa il bis.

LA SCALETTA

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco