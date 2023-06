Pinguini Tattici Nucleari, la scaletta del 2023: tutte le canzoni

Pinguini Tattici Nucleari, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni della band bergamasca nel primo tour negli stadi.

Dai piccoli locali di provincia agli stadi. Il salto quadruplo dei Pinguini Tattici Nucleari, dopo una gavetta lunga ma non lunghissima, accelerata dalla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, è stato definitivamente realizzato. Se fino a pochi anni fa Riccardo Zanotti e i suoi compagni erano una delle formazioni di culto dell’underground italiano, oggi possono essere definiti a tutti gli effetti la band simbolo di un’intera generazione, quella Z, e forse anche di alcuni elementi delle generazioni precedenti e successive.

Ma quali saranno le canzoni che eseguiranno durante i loro primi concerti negli stadi? Per il momento la scaletta è ancora top secret, ma qualche indizio il gruppo bergamasco lo ha lasciato qua e là. Scopriamo insieme quali potrebbero essere i brani presenti all’interno dell’attesissima setlist.

Pinguini Tattici Nucleari: le date del tour 2023

Inizialmente doveva essere solo un tour limitato a due tappe, Milano e Roma in particolare. Ma il successo dei Pinguini è tale che per poter soddisfare le richieste provenienti da tutta Italia, due tappe non potevano bastare. Così la loro prima volta negli stadi si è trasformata nel vero e proprio primo tour negli stadi.

Pinguini Tattici Nucleari

Di seguito il calendario dei concerti:

– 7 luglio al Parco San Giuliano di Mestre (Venezia)

– 11 e 12 luglio allo Stadio San Siro di Milano

– 15 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze

– 19 luglio allo Stadio Olimpico di Torino

– 23 e 24 luglio allo Stadio Olimpico di Roma

– 27 luglio allo Stadio San Nicola di Bari

– 30 luglio allo Stadio San Filippo di Messina

– 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia

– 9 settembre all’RCF Arena di Reggio Emilia

La scaletta dei concerti

Non conosciamo ancora i dettagli sulla scaletta dei concerti dei Pinguini. L’unica certezza al momento è che farà parte della setlist, probabilmente verso la parte finale, l’ultimo singolo Rubami la notte, e ci sarà spazio anche per il penultimo, Coca zero.

Troveremo poi moltissime delle canzoni del nuovo album, Fake News, come Ricordi, Dentista Croazia, Giovani Wannabe e con tutta probabilità anche Stage Diving. Ma non mancheranno i brani ormai classici del loro repertorio, da Ridere ad Antartide, passando per Bergamo, Ringo Starr, Verdura, Sashimi, Scooby Doo, Fuori dall’hype, Pastello bianco. La cosa sicura è che ci sarà spazio per una parte di set elettrico, una parte di set acustico, per le ballate e le canzoni più intime, e che molti vecchi successi verranno riuniti insieme in un medley, come già accaduto nel 2022.