Pinguini Tattici Nucleari: "Il gioco di squadra ci ha resi ciò che siamo"

“Il gioco di squadra è certamente la chiave del nostro successo. Come singoli, non avremmo di certo avuto tutto questo seguito. Ci basiamo molto gli uni sugli altri, ci spalleggiamo molto a vicenda ed è importante contare uno sull’altro”. A dirlo, in un’intervista con l’Adnkronos, sono i Pinguini Tattici Nucleari, che presentano il nuovo disco ‘Fake News’ in uscita venerdì 2 dicembre, anticipato dai singoli ‘Giovani Wannabe’ (Triplo Platino) e ‘Ricordi’ (certificato Platino e per la sesta settimana consecutiva primo in classifica EarOne).

‘Fake News’ raccoglie in 14 brani gli ultimi due anni dei Pinguini Tattici Nucleari, e i sei ragazzi di Bergamo lo raccontano mentre attraversano un momento di grande magia professionale. “Fake News è uno statement -spiega la band bergamasca- Banalmente, in un mondo di finzioni, di bugie, di menzogne, noi cerchiamo di essere qualcosa di vero. Con noi stessi e con il pubblico. Pensiamo che l’arte sia la risposta a tutte le bugie che ci raccontiamo quotidianamente. Ogni tanto l’arte fa male, nel senso che fa riflettere, semina dentro dei dubbi e noi cerchiamo di seminarli con il pubblico e anche con noi”.

Il gruppo è reduce dal grande successo estivo -trecentomila biglietti venduti durante l’estate 2022 e dieci date negli stadi per il 2023, che registrano due sold out fulminei su Roma e Milano- e dal grandissimo successo di ‘Pastello Bianco’, disco di platino con numeri da record. “Pastello Bianco è stato un pezzo importantissimo per la nostra carriera, direi quasi ‘pivotale’ – dicono all’Adnkronos i Pinguini Tattici Nucleari- C’è un prima e un dopo. Non ci siamo mai pensati come una band da ‘ballate’, quella però ci ha fulminato. Ad un certo punto ci siamo resi conto che avevamo per le mani qualcosa di bello, ma non pensavamo che sarebbe stata accolta in questo modo. Abbiamo anche deciso di farne una versione natalizia che potete ascoltare online”. Il prossimo sogno? Si sta già realizzando, è il tour negli stadi -spiegano- Concluso questo ciclo, ci guarderemo in faccia e ci daremo un nuovo obiettivo. Non ci piace correre troppo“.