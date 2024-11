PINGUINI TATTICI NUCLEARI “Hello World”: il Nuovo Album in Uscita il 6 Dicembre

Il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, intitolato “HELLO WORLD”, uscirà il 6 dicembre. Questo progetto arriva a oltre due anni dal precedente album “Fake News”, che ha avuto un grande successo grazie a un tour negli stadi e nei palazzetti. Il primo singolo dell’album, “Romantico ma muori”, ha raggiunto il vertice delle classifiche ed è già stato certificato Disco d’Oro.

“Hello World” è una frase emblematica, tradizionalmente insegnata agli studenti di programmazione come primo comando da far eseguire a un programma. Rappresenta la sintesi di soggetto e contesto, input e output. Ogni volta che una band pubblica un album, è come se salutasse il mondo, rilasciando le canzoni che sono state “chiuse” dentro di loro per anni. Questo disco rappresenta un nuovo viaggio per la band, invitando chiunque voglia unirsi a loro.

Il viaggio musicale attraverso “Hello World” sarà tortuoso e richiederà adattamento, ma la band promette che ne varrà la pena. Il titolo dell’album raccoglie due significati: “hello” rappresenta l’azione del salutare, mentre “world” indica il pubblico. Insieme, queste parole formano un saluto sincero e universale rivolto al mondo intero. Il disco rappresenta quindi un rinnovato saluto da parte della band a ogni ascoltatore.

Il tour legato all’album, “HELLO WORLD – TOUR STADI 2025”, prevede date in diverse città italiane, tra cui Reggio Emilia, Milano, Treviso, Torino, Ancona, Firenze, Napoli e Roma, partendo dal 7 giugno 2025 e concludendosi il 4 luglio 2025. Ogni concertopromette di essere un evento imperdibile, con la possibilità di acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali.

Per rimanere aggiornati, è possibile seguire i Pinguini Tattici Nucleari sui loro profili social ufficiali su Instagram e Facebook, dove condividono notizie e contenuti sui loro progetti musicali e tour. “HELLO WORLD” si presenta come una nuova avventura piena di promesse e emozioni, pronta a conquistare il pubblico con il loro inconfondibile stile musicale.