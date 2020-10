“Da oggi tutti al circolo farmaceutico (la farmacia, ndr) e a fare merenda al ristorante’‘. Così, ironico, il patron de ‘Il Bagaglino’ Pierfrancesco Pingitore all’AdnKronos sulla chiusura dei cinema e dei teatri misura, contenuta nell’ultimo Dpcm per contrastare l’emergenza coronavirus. ‘‘Lo spettacolo è morto -dice- non gliene frega niente a nessuno, quando tu per la seconda volta chiudi i teatri non si può ‘riparare’ nulla, è inutile che continuano a dirlo”. Poi parla anche delle chiusure dei ristoranti alle 18: “Ma quale è il ristorante che lavora fino alle 18? Che fa le merende? Questa è un’altra idiozia! I ristoranti lavorano principalmente la sera, non ci sono neanche i turisti, la gente che va a mangiare a mezzogiorno è solo una piccola minoranza di popolazione”. Pingitore lancia quindi una frecciata direttamente al presidente del Consiglio: “Conte si informi sull’esistenza di un luogo dove attori stanno su un palcoscenico e gli spettatori stanno in platea anche se distanziati. Dovrebbe capire cosa sono questi luoghi perché evidentemente non ne ha contezza. Sennò non si spiega questo disinteresse totale”.

Fonte