Pine martens tornano a prosperare nel parco di Exmoor UK

Un avvenimento significativo per la fauna britannica si è appena verificato nel Parco Nazionale di Exmoor. Grazie a un innovativo progetto di reinserimento, 19 martore (animali rari) sono tornate nel loro habitat dopo un’assenza di un secolo.

Durante settembre, le martore, di cui 9 femmine e 10 maschi, sono state rilasciate in luoghi segreti appartenenti al National Trust e all’Autorità del Parco Nazionale di Exmoor. Provenienti da popolazioni selvatiche sane delle Highlands scozzesi, queste martore hanno passato controlli veterinari prima di essere trasportate per oltre 800 chilometri in un veicolo adattato per garantire le condizioni ottimali.

Una volta arrivate a Exmoor, le martore hanno avuto tre giorni per acclimatarsi al nuovo ambiente, al termine dei quali sono state liberate. Tracey Hamston, che guida il progetto Two Moors Pine Marten, ha espresso entusiasmo nel vedere queste creature tornare a vivere libere nel loro antico habitat.

Questa reinserzione rappresenta un passo importante verso il ripristino della fauna selvatica nel Regno Unito. Le martore erano un tempo comuni nelle foreste locali, ma la loro scomparsa è stata causata dalla caccia e dalla perdita del loro habitat boschivo.

Il progetto, che coinvolge anche il Parco Nazionale di Dartmoor, parte di un’iniziativa più ampia per riportare la fauna selvatica e garantire la vitalità delle foreste britanniche. I responsabili del progetto guardano con speranza al futuro, monitorando il progresso delle martore e supportando la biodiversità locale.