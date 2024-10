Pinamonte, il vero eroe di Pontida

La Lega, nei suoi recenti sviluppi, sembra tornare alle sue origini, riscoprendo la figura storica di Pinamonte da Vimercate, piuttosto che quella di Alberto da Giussano, simbolo più comune e noto. Questo cambiamento viene messo in luce in occasione di un evento previsto per domenica a Vimercate, dove si riuniranno i membri del ‘Patto per il Nord’, un gruppo formato da fuoriusciti, dissidenti e militanti delusi della Lega. Durante l’evento, si sottolineerà che il vero eroe della Lega dei comuni lombardi è Pinamonte, nobile milanese che nel XII secolo contribuì alla vittoria contro Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano.

L’incontro sarà un’opportunità per rivalutare la storia medievale che continua a fascionare gli ex padani, al fine di dare onore a Pinamonte, il capitano milanese che, nel 1167, partecipò al convegno di Pontida. Questo convegno segnò l’inizio del movimento che sconfisse il Barbarossa nella famosa battaglia. Il nuovo simbolo della Lega verrà presentato durante l’evento, e Pinamonte troverà una sua rappresentazione stilizzata, simile a quella già attribuita a Alberto.

Dino Crippa, un collezionista e storico locale, ospiterà l’evento nella villa-museo di ‘La Lodovica’ e prevede di presentare una lezione su Pinamonte, sostenendo che il condottiero Alberto da Giussano fosse solo un subordinato nella battaglia di Legnano, mentre Pinamonte ne fu il vero artefice. Crippa, con la sua famiglia radicata nella storia della zona da circa 900 anni, esporrà documenti storici significativi.

All’evento parteciperanno figure note della vecchia Lega, come Paolo Grimoldi, Roberto Castelli, Mario Borghezio, e tanti altri, tra cui amministratori locali e rappresentanti delle associazioni. Non è escluso che Umberto Bossi possa fare una comparsa, sottolineando un legame con il passato della Lega. La simbolica sostituzione di Alberto da Giussano con Pinamonte rappresenta un significativo passo verso la riconnessione con l’identità storica del movimento, che pare sempre più distante dall’immagine moderna e salviniana.