PIN di Sicurezza WhatsApp: Guida per Android e iPhone

WhatsApp sta informando alcuni utenti sull’opzione di attivazione della verifica in due passaggi per aumentare la sicurezza degli account. Questo messaggio proviene dall’account ufficiale dell’applicazione e non è una truffa. La verifica può essere raccomandata in caso di errore di registrazione di un numero da parte di terzi.

La verifica in due passaggi è una funzione poco utilizzata che prevede l’impostazione di un PIN di sicurezza di sei cifre. Questa opzione garantisce un ulteriore livello di protezione, rendendo necessario non solo il codice SMS per registrare il proprio numero su un nuovo dispositivo, ma anche il PIN scelto dall’utente. Inoltre, il PIN viene richiesto periodicamente durante l’utilizzo dell’app come promemoria.

Associando un indirizzo e-mail al proprio account, è possibile recuperare l’accesso in caso di smarrimento del PIN. Senza e-mail, sarà necessario attendere sette giorni prima di poter ripristinare il PIN, il che serve a prevenire abusi.

La verifica in due passaggi non deve essere confusa con l’autenticazione biometrica (impronta digitale o riconoscimento facciale), ma rappresenta un metodo di sicurezza per impedire accessi non autorizzati da dispositivi diversi.

Per attivare la verifica in due passaggi, gli utenti devono accedere a Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi e seguire le istruzioni per impostare il PIN e l’eventuale indirizzo e-mail. La disattivazione della funzione è possibile in qualsiasi momento seguendo lo stesso percorso. Anche la gestione dell’indirizzo e-mail è semplificata, permettendo di modificarlo o aggiungerlo facilmente.

Fonte: www.geopop.it