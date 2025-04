Pillole per dimagrire e la dittatura della bellezza

Oggi è emerso un caso di un medico di Foligno che prescriveva ricette per patologie inesistenti a Senigallia, per aiutare le pazienti a dimagrire. Questo riflette il desiderio di molti di raggiungere standard estetici irraggiungibili, spesso attraverso interventi estetici estremi. La chirurgia plastica è diventata una modifica corporea ampiamente accettata.

I problemi sociali relativi all’aspetto fisico sono profondi, con un’influenza evidente fin dalla prima infanzia. I neonati considerati belli ricevono più attenzioni, e lo stesso si verifica a scuola, dove l’aspetto gradevole facilita l’interazione sociale e incrementa l’autostima. Tuttavia, questa pressione colpisce le donne in modo particolare, poiché la bellezza viene vista come un obbligo. Le conseguenze negative includono disturbi alimentari e dismorfofobia, un disturbo caratterizzato da ossessioni riguardo presunti difetti fisici.

La dismorfofobia, colpendo l’1-2% della popolazione, comporta una alta comorbilità con altri disturbi psichiatrici. Molti che cercano interventi di chirurgia estetica non trovano sollievo, anzi, spesso ne richiedono ulteriori.

In contrapposizione, i movimenti per la body positivity e l’inclusione hanno iniziato a promuovere la dignità di tutti i corpi, affermando che il valore di una persona non dovrebbe basarsi sull’aspetto fisico. Questi movimenti cercano di contrastare i canoni estetici imposti dai media e di combattere la discriminazione legata all’aspetto. È fondamentale anche promuovere l’autostima e il benessere psicologico, incoraggiando un approccio rispettoso verso la cura di sé, distaccandosi dall’ossessione per l’aspetto esteriore.