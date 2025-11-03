Pillole GLP-1: la rivoluzione del dimagrimento in Italia

I nuovi farmaci dimagranti a base di GLP-1, come l’Ozempic, stanno diventando più accessibili grazie all’imminente approvazione delle versioni orali. Le aziende farmaceutiche danesi Novo Nordisk e americana Eli Lilly sono pronte a lanciare compresse che offrono gli stessi benefici delle iniezioni, ma con un’assunzione più semplice: basta prenderle con un bicchiere d’acqua. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti prevede di autorizzarle entro la fine dell’anno.

Fino ad ora, i pazienti dovevano utilizzare penne iniettabili, conservare il farmaco in frigorifero e farne uso settimanale. Le compresse di semaglutide di Novo Nordisk e orforglipron di Eli Lilly hanno mostrato promettenti risultati clinici, con perdite di peso significative in tempi che variano da 64 a 72 settimane. Gli effetti collaterali più frequenti sono gastrointestinali, come nausea e stipsi, ma tendono a diminuire col tempo.

Le aziende puntano a un lancio tra il 2025 e il 2026, mirando a un mercato che, secondo gli analisti, varrà decine di miliardi nei prossimi anni. Tuttavia, il prezzo rappresenta una barriera: negli Stati Uniti i trattamenti iniettivi costano oltre mille dollari al mese, mentre in Italia variano tra 250 e 500 euro. Non è certo che le pillole saranno più economiche, dato che le aziende possono mantenere i prezzi elevati per massimizzare i profitti.

La diffusione dei farmaci GLP-1 ha anche avuto un impatto sociale ed economico. Chi li usa tende a mangiare meno e a scegliere cibi più sani, riducendo sensibilmente la spesa alimentare. Celebrità come Oprah Winfrey e Serena Williams hanno contribuito a normalizzare l’uso di questi farmaci, ma c’è anche chi ha smesso per via degli effetti collaterali. La discussione sul loro utilizzo rimane accesa, sollevando interrogativi sia sulla loro necessità che sull’uso da parte di persone non obese.