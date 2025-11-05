Pillole di Psicologia a Tarquinia per il Benessere Mentale

Dal 8 novembre 2025, Tarquinia ospiterà la terza edizione della rassegna “Pillole di Psicologia”, curata dalla psicologa e psicoterapeuta familiare Claudia Rossetti, in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e con il patrocinio del Comune di Tarquinia. Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio alle 17, presso la sala Sacchetti.

L’iniziativa offre momenti brevi e intensi di riflessione, con l’intento di stimolare la consapevolezza e la curiosità su temi legati alla psicologia e alla salute. I partecipanti potranno interagire portando domande e condividendo esperienze, in un’atmosfera aperta e coinvolgente. Ogni incontro, della durata di circa un’ora e mezza, vedrà la dottoressa Rossetti affiancata da esperti di vari settori, per fornire una visione globale della persona e promuovere la cultura del benessere psicologico.

Il primo incontro verterà sul tema “Genitori fantastici e dove trovarli: la rete che guida e sostiene la famiglia” e coinvolgerà la psicomotricista Margherita Sacchi e l’ostetrica Martina Falomi. Il 15 novembre si parlerà de “Il profumo delle emozioni: la naturopatia incontra la psicologia”, con la naturopata Roberta Di Rocco. Il 22 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si svolgerà il convegno “Violenza di genere: il Codice Rosso tra tutela delle vittime e supporto psicologico”.

Il ciclo proseguirà il 6 dicembre con “Psicologia allo specchio: autostima e percezione di sé in chirurgia estetica” e si concluderà il 13 dicembre con “Il respiro delle cellule, la luce della mente: le terapie bio-rigenerative e l’ozonoterapia”. L’ingresso agli eventi sarà libero, offrendo un’opportunità preziosa di avvicinarsi alla psicologia attraverso il dialogo e il contatto umano.