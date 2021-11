Pillola anti Covid in Italia, la struttura commissariale diretta da Francesco Paolo Figliuolo ha avuto mandato dal ministero della Salute di acquisire un quantitativo pari a 50.000 cicli trattamento di farmaci antivirali orali per Covid-19 per ciascuna tipologia di Molnupiravir e Paxlovid, per i quali si avvieranno le procedure per la stipula dei contratti e/o acquisto al fine di consentirne l’effettiva disponibilità non appena le aziende saranno in grado di fornirli.

Ieri Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, ha detto che la pillola anti Covid “sarà disponibile nelle settimane successive al Natale. Ma ci siamo attivati affinché la prenotazione di questi farmaci orali ci sia il prima possibile. La valutazione sarà compiuta anche a livello di agenzia europea. I risultati sono più che confortanti ma la valutazione sarà compiuta nelle prossime settimane”.