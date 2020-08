La svolta del ministro della Salutehe ha aggiornato le linee guida sull’aborto e ha consentito l’uso della pillola abortiva RU486 in day hospital è stata dettata anche dal caso Umbria.

A giugno, infatti, la governatrice leghista Donatella Tesei ha introdotto una delibera che impone il ricovero di tre giorni per l’aborto farmacologico. A nulla sono valse le proteste di piazza delle donne, il provvedimento è rimasto al suo posto.

Oggi il Pd torna all’attacco di Tesei e lo fa per bocca di Walter Verini – già commissario del partito in Umbria durante lo scandalo sanità che aveva coinvolto l’allora presidente Catiuscia Marini – che afferma: “Le nuove linee guida del ministero della Salute in materia di interruzione di gravidanza e Ru486 in day hospital sono una risposta civile e moderna che spazza via ogni concezione medievale del ruolo delle donne e ogni tentativo di rimettere indietro le lancette dell’orologio della storia. Ci aspettiamo che la presidente della regione Umbria chieda scusa alle donne, convochi immediatamente la giunta, revochi quella pessima delibera che non doveva essere adottata e garantisca la piena applicazione di una legge come la 194, in tutte le sue parti”.