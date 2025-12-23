Pil Usa cresce del 4,3%

L’economia degli Stati Uniti mostra segnali di forza sorprendenti. Nel terzo trimestre, il Pil è cresciuto del 4,3%, un dato superiore alle attese e il migliore registrato negli ultimi due anni. Anche il risultato del secondo trimestre è stato confermato positivo, con una crescita del 3,8%.

Nonostante i dazi e le tensioni commerciali, gli Stati Uniti hanno continuato a crescere, dimostrando una notevole capacità di tenuta. Tuttavia, potrebbe essere difficile replicare questo ritmo negli ultimi mesi a causa della chiusura delle attività governative dovuta allo shutdown, che rischia di rallentare l’economia nel breve periodo.

Il tasso di crescita degli Stati Uniti è sulla buona strada per superare facilmente il 2% nell’intero periodo, un risultato considerato una vera vittoria per un’economia che ha affrontato forti venti contrari durante tutto l’anno. Questa resilienza potrebbe inoltre aprire la strada a una crescita solida anche nel prossimo periodo: molti economisti stimano un aumento del Pil intorno al 2% per il quinto anno consecutivo, ben al di sopra del taso considerato la norma di lungo periodo dell’1,8%.

A sostenere l’espansione economica sono stati soprattutto i consumi. Le spese dei consumatori sono aumentate del 3,5% nel trimestre, contro il 2,5% del periodo precedente, confermando il ruolo centrale della domanda interna. Tuttavia, emerge un segnale da tenere sotto controllo: l’inflazione è tornata a salire. Secondo la stima preliminare, l’indice Pce ha raggiunto il 2,8%, mentre la componente “core” è salita al 2,9%. Numeri che indicano un’economia in buona salute, ma anche nuove sfide per il controllo dei prezzi nei prossimi mesi.