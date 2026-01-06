Pil italiano superera soglia dei 2300 miliardi

Il Pil italiano supererà la soglia dei 2300 miliardi. Riparte l’esportazione di carne suina italiana in Serbia. Nel turismo, gli alberghi sono in calo mentre gli affitti brevi sono in forte espansione. Hong Kong ospita grandi eventi per trainare la crescita del turismo e la vitalità urbana. La Cina ha presentato un robot umanoide chiamato H2 di Unitree, in grado di eseguire allenamenti tra calci volanti e piroette, e un robot a energia solare che sbrina la rete elettrica a 3.300 metri. La rottamazione quinquies è legge, con diverse novità. Sono stati scoperti vari hub di spaccio, come ad esempio nel Teramano, e sono state sequestrate grandi quantità di droga. Inoltre, ci sono stati intercettati camion con ingenti quantità di cocaina. Per quanto riguarda la salute, sono stati individuati i principali fattori di rischio per i tumori dell’esofago e dello stomaco. Si sono anche svolte varie iniziative, come le lezioni di piano per attivare il cervello e la vita, e la danza tradizionale delle lanterne a forma di pesce per celebrare il Capodanno in Cina.