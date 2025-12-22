Pil Italia cresce dello 0,7%

Il Pil in volume a livello nazionale è aumentato dell’0,7%. Il Nord-ovest ha registrato la crescita più rilevante, con un aumento dell’1%, seguito dal Centro con lo 0,8%, dal Mezzogiorno con lo 0,7% e dal Nord-est con lo 0,1%. Il Nord-ovest mantiene il primo posto nella graduatoria del Pil pro-capite, con un valore di 46,1mila euro, mentre nel Mezzogiorno il livello è notevolmente inferiore, a 25mila euro.

Nel dettaglio, il Pil in volume del Nord-ovest è stato sostenuto dall’andamento positivo del settore dei Servizi finanziari, immobiliari e professionali e del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni. L’Industria ha mostrato una leggera flessione, mentre gli Altri servizi hanno registrato una contrazione del valore aggiunto più marcata.

Nel Centro, il Pil è aumentato dello 0,8%, grazie alla crescita del valore aggiunto nei settori dell’Agricoltura, dei Servizi finanziari, immobiliari e professionali, delle Costruzioni e dell’Industria. Si registra, invece, una flessione nel Commercio, pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni.

Nel Mezzogiorno, il Pil ha registrato una crescita dello 0,7%, condizionata dall’andamento negativo dei settori degli Altri servizi e dell’Industria. Sono risultate positive le dinamiche del valore aggiunto nei settori delle Costruzioni e dei Servizi finanziari, immobiliari e professionali.

Nel Nord-est, il Pil è risultato sostanzialmente stabile, con un aumento dello 0,1%, a causa delle flessioni del valore aggiunto nel Commercio e negli Altri servizi e dell’incremento registrato in Agricoltura, Servizi finanziari e Costruzioni. Il Pil misurato sia in volume sia in valore è risultato in tutte le ripartizioni territoriali superiore ai livelli del 2019. Gli incrementi più ampi si sono osservati nel Mezzogiorno e nel Nord-ovest.

I consumi finali delle famiglie sono aumentati in volume dello 0,7% a livello nazionale, con la crescita più sostenuta nel Nord-ovest. Il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto in valori correnti del 3% a livello nazionale, con l’incremento più significativo nel Mezzogiorno. L’occupazione è cresciuta più nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese, con un aumento del 2,2% rispetto al 2023. La crescita della occupazione è provenuta principalmente dal comparto dei Servizi.