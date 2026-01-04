Pil in crescita a Benevento

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha commentato i dati sul Prodotto interno lordo nelle province italiane di Cgia Mestre. Secondo i dati, il Prodotto interno lordo di Benevento è in crescita costante da sei anni, con percentuali da record nel Mezzogiorno e superiori alla media nazionale (+9 per cento) e un’evoluzione statistica positiva anche per l’anno appena iniziato (+0,7, ancora sopra la media nazionale).

Mastella sostiene che ciò sia dovuto a un humus favorevole alle imprese e agli investimenti, grazie al combinato disposto tra il buon indice di sicurezza complessivo e la mole importante di investimenti pubblici di cui il Comune è stato protagonista assoluto grazie al primato sui fondi Pnrr e altre risorse di derivazione comunitaria. Inoltre, si è ridimensionata la dinamica inflattiva, con un aumento della spirale inferiore al mezzo punto percentuale, facendo di Benevento una delle 4 città meno care d’Italia. Queste dinamiche economiche mostrano la vitalità del tessuto socio-economico che sosteniamo con determinazione.