Economia

Pil Germania in stallo nel terzo trimestre

Pil Germania in stallo nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre il Pil della Germania è cresciuto dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati destagionalizzati dell’Istituto di statistica federale Destatis. Rispetto al trimestre precedente, la crescita è invece in stallo, con un aumento dello 0%.

Il Pil tedesco nel terzo trimestre resta invariato rispetto ai tre mesi precedenti, dopo la correzione per i prezzi, la stagionalità e gli effetti di calendario. Secondo Ruth Brand, presidente dell’ufficio federale di statistica, “le deboli esportazioni hanno avuto un effetto frenante sull’attività economica nel terzo trimestre, mentre la formazione di capitale è leggermente aumentata”.

Il sentiment nell’industria tedesca delle esportazioni ha subito un ulteriore colpo, con le aspettative sulle esportazioni dell’indice Ifo scese a -3,4 punti. Secondo Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini dell’Ifo, “da mesi non si registrano praticamente movimenti nel settore delle esportazioni” e “il sentiment è, nella migliore delle ipotesi, contrastante”. In particolare, l’ottimismo nell’industria automobilistica è nuovamente svanito dopo due mesi di slancio, e le aziende prevedono un calo delle esportazioni, un trend che si verifica anche nell’industria alimentare e in quella metallurgica.

