Pikolin Home – Piumone in fibra anti-acaro autunno/inverno 300 g/m², traspirante e ipoallergenico

Descrizione Prodotto

Solo il meglio per il tuo riposo

Per qualsiasi stagione dell’anno.

I nostri piumini sono disponibili in diverse grammature per adattarsi alle temperature a seconda della stagione. È anche possibile scegliere un DUO, ovvero due piumini che si uniscono per modificare lo spessore a seconda della necessità di calore, e usarli separatamente o insieme.

Con trattamenti speciali

Lavoriamo allo scopo di offrirvi piumini pratici e innovativi in diversi tessuti e sottoposti a diversi trattamenti per soddisfare le più svariate esigenze. Alcuni esempi sono il trattamento dermoprotettivo all’aloe vera, quello anti-acaro o a tripla barriera.

Imbottitura di fibra cava siliconata Ecolofil

I nostri piumini sono unici grazie alla loro imbottitura in fibra cava siliconata Ecolofil dotata della massima traspirabilità e comfort, che fornisce il miglior riposo senza alcuna sensazione di pesantezza nel corpo.

Facile manutenzione

I nostri piumini in fibra sono di facile manutenzione, dal momento che possono essere lavati e asciugati in lavatrice/asciugatrice a basse temperature, per una pulizia totale. Si raccomanda di inserire delle palline da tennis durante il lavaggio e l’asciugatura in modo che l’imbottitura non si accumuli in un solo punto.

Il suo trattamento anti-acaro aiuta a prevenire la proliferazione di questi microorganismi e a combattere i sintomi dell’allergia che interrompono il riposo, come tosse e starnuti.

Si tratta di un piumone nordico ipoallergenico grazie alla sua fibra cava siliconata.

Ha una facile manutenzione, in quanto può essere lavato in lavatrice e asciugato a bassa temperatura. Si consiglia di lavarlo insieme a delle palline da tennis, in modo che l’imbottitura non si accumuli in un solo punto.

Ha un tocco molto morbido.

33,49 €