Pikachu o Mario? Scegli tra queste 3 spettacolari Cuffie con i due personaggi

Pikachu e Super Mario sono due personaggi molto amati, che hanno seguito percorsi inversi. Pikachu, protagonista dei Pokémon, è partito come personaggio dei cartoni animati per poi diventare apprezzato super eroe dei videogame. Mentre il secondo è emerso come protagonista dei videogame per poi diventare un personaggio di cartoni e film.

Ispiratori anche di accessori, di seguito ti mostriamo tre modelli di auricolari e cuffie molto belli ma anche funzionali in offerta.

PIKACHU YELLOW PREMIUM JUNIOR

Cuffie molto simpatiche, con i tipici colori giallo e nero del personaggio. Raffigurato sui padiglioni. Molto comodo suono ottimo, sconto del 20%.

SUPER MARIO CORE WIRED

Anche qui i colori sono quelli tipici di Super Mario, con il personaggio raffigurato sui padiglioni. Ottimo suono, comode, sconto anche in questo caso del 20%.

PIKACHU Yellow white CORE TWS

Chiudiamo di nuovo con Pikachu, sebbene si tratti di auricolari. Colore bianco e giallo, con Pikachi raffigurato sul simpatico caricatore-custodia.

