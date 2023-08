Pikachu arriva a Roma, La Rinascente si popola di Pokémon

Uno spazio di 350 metri quadri situato al piano interrato dello store in Via del Tritone, destinato a eventi, esposizioni e al design

Una nuova esperienza immersiva del marchio Pokémon prende vita dal 29 agosto al 2 ottobre 2023 nel flagship store La Rinascente di Via del Tritone, a due passi dalla Fontana di Trevi e da Piazza di Spagna, nel cuore di Roma: qui i fan possono ammirare le esposizioni targate Pokémon nelle gallerie affacciate sull’atrio del negozio, oltre a uno spazio pop-up del marchio, situato nell’area espositiva al piano interrato. Il negozio è interamente allestito a tema, con installazioni nelle sette vetrine di Via del Tritone dedicate ai tre settori chiave del marchio: il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), i videogiochi della console Nintendo Switch e i giocattoli. Dentro il negozio, presso l’area espositiva (uno spazio di 350 metri quadri situato al piano interrato, destinato a eventi, esposizioni e al design) si trova una installazione che è un tributo in stile Pokémon alla Città Eterna. Nell’area dedicata al videogioco, è possibile provare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli ultimi titoli della serie Pokémon che a breve riceveranno nuovi contenuti grazie a “Il Tesoro dell’Area Zero”, il DLC a pagamento diviso in due parti. Lo spazio offre un tributo speciale ai 60 metri dell’antico acquedotto che si trova nell’area espositiva, con una scultura 3D degli archi e uno scenario di vita subacquea del mondo Pokémon. Pikachu in persona si farà vivo nel fine settimana del 9 e 10 settembre 2023, pronto a intrattenere i visitatori del negozio rendendo un omaggio speciale alla città.