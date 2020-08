È stata pignorata parte dello stipendio del vicesindaco leghista di Ferrara Nicola Lodi detto Naomo. Il motivo è costituito da debiti verso l’Agenzia delle entrate e un paio di privati per oltre 70 mila euro. Lodi, che prima di diventare amministratore a fianco del sindaco Alan Fabbri faceva il barbiere e aveva dichiarato al fisco 7888 euro, subirà una decurtazione mensile di 461 euro per estinguere il debito.

“Come molti cittadini a un certo punto della vita, mi sono trovato in difficoltà e ora sto pagando con lo stipendio il mio debito col fisco. Non me ne vergogno, bensì ne vado orgoglioso” ha spiegato Naomo in Consilio comunale. Oltre all’Agenzia delle entrate, il vicesindaco ha subito l’iniziativa legale con un atto di pignoramento da parte di un avvocato che l’aveva difeso in passato e a cui non era stata saldata la parcella e da una cittadina ferrarese.