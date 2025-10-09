Pignoramento Asl 1: 250mila euro per infermiera a Sulmona

A Sulmona, un pignoramento di 250.000 euro è stato avviato contro l’Asl 1 dopo il mancato risarcimento a un’infermiera. La richiesta è stata presentata dall’avvocato Domenico Ciancarelli, a seguito di ripetuti solleciti non andati a buon fine.

La vicenda ha inizio nel 2015, quando l’infermiera è stata costretta a prendere malattia a causa di una patologia che le impediva di svolgere le sue mansioni. Non era in grado di affrontare i turni di lavoro, compresi quelli notturni. Dopo alcune battaglie legali, nel 2017, è stata inquadrata come aiutante amministrativo; tuttavia, nella pratica, ha continuato a rimanere inattiva fino alla pensione nel 2019. Durante questo periodo, è stata obbligata a rimanere su una sedia e a non svolgere alcuna attività lavorativa per un anno e mezzo.

A seguito di questa situazione, è stata intentata una causa contro l’Asl, che è stata condannata a risarcire l’infermiera. La sentenza è diventata esecutiva a marzo. Il pignoramento è stato quindi avviato, con il giudice di esecuzione del tribunale di Sulmona che ha fissato un’udienza per il 18 dicembre.