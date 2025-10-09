15.9 C
Roma
giovedì – 9 Ottobre 2025
Economia

Pignoramento Asl 1: 250mila euro per infermiera a Sulmona

Da StraNotizie
Pignoramento Asl 1: 250mila euro per infermiera a Sulmona

A Sulmona, un pignoramento di 250.000 euro è stato avviato contro l’Asl 1 dopo il mancato risarcimento a un’infermiera. La richiesta è stata presentata dall’avvocato Domenico Ciancarelli, a seguito di ripetuti solleciti non andati a buon fine.

La vicenda ha inizio nel 2015, quando l’infermiera è stata costretta a prendere malattia a causa di una patologia che le impediva di svolgere le sue mansioni. Non era in grado di affrontare i turni di lavoro, compresi quelli notturni. Dopo alcune battaglie legali, nel 2017, è stata inquadrata come aiutante amministrativo; tuttavia, nella pratica, ha continuato a rimanere inattiva fino alla pensione nel 2019. Durante questo periodo, è stata obbligata a rimanere su una sedia e a non svolgere alcuna attività lavorativa per un anno e mezzo.

A seguito di questa situazione, è stata intentata una causa contro l’Asl, che è stata condannata a risarcire l’infermiera. La sentenza è diventata esecutiva a marzo. Il pignoramento è stato quindi avviato, con il giudice di esecuzione del tribunale di Sulmona che ha fissato un’udienza per il 18 dicembre.

Articolo precedente
Stefani candidato presidente: futuro della Lega in Veneto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.