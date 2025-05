Pietro Orlandi Ringrazia Salmo per “Il figlio del prete”: Testo e Significato

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, ha espresso pubblicamente il suo ringraziamento al rapper Salmo per la canzone “Il figlio del prete”, ispirata dal documentario Netflix “Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi.” Il post di Pietro su Instagram sottolinea la sua gratitudine, evidenziando l’importanza di affrontare la verità sulla scomparsa della sorella, avvenuta il 22 giugno 1983 quando Emanuela aveva 15 anni.

Salmo ha dichiarato che il documentario lo ha colpito profondamente e che ha voluto immaginare una “verità parallela”. Nella sua canzone, esplora l’idea di un criminale che, spinto da una sete di vendetta, rapisce minori venduti alla fede. Questo personaggio, descritto nella seconda strofa, è rappresentato come violento e sfuggente, agendo per “legittima difesa” contro istituzioni come lo Stato, il Vaticano e la Chiesa.

Musicalmente, “Il figlio del prete” si distingue per la sua struttura: la prima strofa presenta una base acustica e lenta, seguita da una seconda parte più forte e elettronica, caratterizzata da un tono più aggressivo di Salmo. Il rapper ha voluto così inserire elementi di horror e suspense, rendendo il brano inquietante e provocatorio.

Pietro Orlandi, nel frattempo, continua la sua battaglia per la verità, rivolgendo appelli non solo ai media ma anche alle autorità religiose, sperando che il nuovo Papa Leone XIV possa dimostrarsi più coraggioso dei suoi predecessori. La canzone di Salmo si inserisce in questo contesto di ricerca e rivelazione della verità su una delle scomparse più misteriose della storia italiana.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it