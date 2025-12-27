Pietro Lorefice contro attacco Corte Conti

Il 27 dicembre, il Senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice, che ricopre anche il ruolo di Segretario di Presidenza del Senato, ha espresso la sua posizione su un tema molto dibattuto. Secondo Lorefice, l’attacco alla Corte dei Conti rappresenterebbe una rappresaglia politica, motivata dal rifiuto del progetto del Ponte sullo Stretto. Il senatore ha sottolineato che chi non si allinea all’uso strumentale del potere viene colpito, definendo questo fatto come “gravissimo per la democrazia”. La sua dichiarazione è stata resa nota attraverso una nota stampa inviata all’Agenzia Opinione.