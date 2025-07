Pietro Germi e il western: un viaggio cinematografico unico

Il mondo del cinema italiano si arricchisce di un nuovo tributo a Pietro Germi, maestro della settima arte. La trasmissione “Hollywood Party” celebra il regista attraverso gli occhi di Nicola Calocero Giannoni, autore del saggio “Pietro Germi In Nome Di John Ford”, che analizza l’impatto del western americano sull’opera di Germi.

Il libro si propone di illuminare le connessioni tra il cinema di Germi e il celebre regista John Ford, evidenziando come le influenze del western abbiano permeato la sua filmografia. Germi ha saputo integrare codici del genere all’interno di narrazioni realistiche, creando opere che hanno influenzato il panorama del western e del noir italiano. La prefazione del volume è a cura di Giancarlo De Cataldo, noto per il suo romanzo “Romanzo Criminale”, in cui mescola sapientemente il realismo con il noir.

Tra i film citati vi sono titoli emblematici come “Sfida infernale” e “In nome della legge”, accostati a “Furore” e “Il cammino della speranza”. Questi lavori mostrano due modalità di fare cinema che, sebbene distanti, si rivelano complementari e ricche di sfumature. La conduzione della puntata è affidata ad Alberto Crespi e Enrico Magrelli, che guideranno il pubblico in questo affascinante viaggio attraverso il mondo di Germi.

L’appuntamento offre uno spunto interessante per riscoprire il valore e l’eredità del regista nel contesto della storia del cinema, facendo riflettere sul dialogo culturale tra Italia e Stati Uniti. La replica della trasmissione è prevista per il 13 dicembre 2024.