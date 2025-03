Pietro Genuardi: un destino che si poteva cambiare?

A pochi giorni dalla morte di Pietro Genuardi, noto per il suo ruolo di Armando Ferrarsi nella soap Il paradiso delle signore, l’amico e collega Alex Belli ha condiviso dettagli toccanti sulla situazione. Durante un’apparizione a La volta buona con Caterina Balivo, Belli ha rivelato che Genuardi era malato e che c’era un progetto di trapianto di midollo osseo da parte del suo figlio Jacopo. Purtroppo, a causa di un’infezione, Genuardi non è riuscito a superare la difficoltà, lasciando un grande vuoto nella vita di chi lo conosceva. Jacopo, che lavora come videomaker, era particolarmente legato al padre.

Belli ha descritto Genuardi come un maestro e un fratello, sottolineando il forte legame che avevano sviluppato nel corso degli anni di lavoro insieme. Ha ricordato la gioia e la forza dell’attore, evidenziando come avesse sempre una soluzione per ogni problema. Hanno anche condiviso momenti felici, come una vacanza insieme in Puglia, che rimarrà impressa nella memoria di Belli.

I funerali di Pietro Genuardi si terranno il 18 marzo alla Basilica di Santa Maria in Montesanto. Alex Belli ha espresso il desiderio di ricordare l’amico per la sua luce e solarità, sottolineando l’eredità di energia e forza che ha lasciato. Ha concluso dicendo che non si celebrerà la sua morte, ma la sua vita e l’impatto positivo che ha avuto su tutti coloro che lo conoscevano.