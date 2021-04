Il mese scorso Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso ha detto che a Temptation Island ha recitato un ruolo. Barbara in diretta ha letto un comunicato di Mediaset in cui si sottolineava come nel reality mariano non ci fossero copioni. Il Biscione e la Fascino hanno ritenuto opportuno procedere per vie legali contro l’attore. A distanza di qualche settimana Pietro Delle Piane ha rotto il silenzio su questo putiferio.

“Ho detto che avevo recitato un ruolo ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire. La mia dichiarazione non era un’accusa rivolta alla trasmissione anche perché nessuno mi ha chiesto di recitare un copione o di interpretare un ruolo. – ha dichiarato Pietro a SuperGuida Tv – Non ho detto nulla di tutto questo. All’interno della trasmissione ho recitato un ruolo per far ingelosire Antonella. Io e lei abbiamo partecipato a “Temptation Island Vip” come una coppia innamorata. Poi si sono scatenate delle dinamiche che ci hanno portato a dividerci.

Era la prima volta che partecipavo ad un reality e non essendo abituato alle dinamiche televisive mi sono trovato schiacciato. Tutto ciò che io ho detto erano cose già note in quanto Antonella ne aveva parlato quando era concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Mi riferisco soprattutto alla questione della mancanza di un figlio. Ho sbagliato perché non mi sono regolato”.

Non consoco Pietro e non mi sta particolarmente simpatico, però non penso intendesse dire che Temptation è un reality costruito. Semplicemente ha detto che lui è stato falso, quindi prendiamo atto che lui ha recitato (o almeno dice di averlo fatto).

Pietro Delle Piane: “non ho più sentito nessuno”.

Il compagno (o ex?) di Antonella Elia dopo l’ultima sua ospitata a Live Non è la d’Urso non ha più parlato con nessuno a Mediaset.

“Se ho avuto modo di sentire Barbara? No, non ho sentito più nessuno. Mi dispiace molto anche perché devo ringraziare Barbara che in questo anno e mezzo mi ha invitato nei suoi programmi dandomi l’opportunità, nel bene e nel male, di diventare un personaggio televisivo. Per me che sono un attore è stato un anno complicato proprio per la mancanza di lavoro. Oltre a Barbara, devo ringraziare anche Maria De Filippi e Mediaset che hanno voluto me e Antonella a “Temptation Island Vip”. Non mi sarei mai permesso di parlare male di una rete che mi ha dato lavoro”.

