Pietro Bitetti nuovo sindaco di Taranto: sfide e progetti

Pietro Bitetti è il nuovo sindaco di Taranto

Pietro Bitetti, ex presidente del Consiglio comunale, è stato eletto sindaco di Taranto al ballottaggio, ottenendo un ampio consenso rispetto al rivale Francesco Tacente. Sostenuto dal centrosinistra, Bitetti ha già manifestato l’intenzione di affrontare la delicata questione dell’ex Ilva, sottolineando l’importanza dell’unità per il bene comune.

Nella serata del 9 giugno, il risultato del ballottaggio ha rivelato il successo di Bitetti, che aveva già dominato il primo turno con il 37,39% dei voti contro il 26,14% di Tacente. "Ora è tempo di lavorare insieme per il bene della città", ha dichiarato il nuovo sindaco.

Bitetti, 51 anni e con 27 anni di esperienza politica, ha avuto una carriera caratterizzata da diversi ruoli nel consiglio comunale, tra cui assessore e presidente. Ha iniziato il suo percorso politico a soli 24 anni e ha una carriera che include anche un’esperienza come ufficiale della Marina Militare. È sposato e ha due figli.

La sua candidatura ha ottenuto il sostegno di una coalizione composta dal Partito Democratico, ‘Con’, Demos, Democrazia Cristiana e varie liste civiche. Durante la sua carriera, ha affrontato sfide politiche significative, inclusa una crisi che ha portato alla caduta dell’amministrazione Melucci.

Un tema centrale per il suo mandato sarà il futuro dell’ex Ilva, poiché il sindaco intende avviare un dialogo con il governo riguardo proposte di acquisto e la riconversione verde dell’impianto. "Taranto non è più la città dei ricatti", ha affermato, promettendo un riscatto per il futuro della città.

Fonte: www.virgilio.it