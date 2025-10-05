Pietrelcina in Musica: Il DonoDay tra Tradizione e Solidarietà

Un pomeriggio di festa ha invaso Pietrelcina durante il DonoDay, un evento parte dell’iniziativa Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono. Le strade del paese e il Palavetro si sono trasformati in un palcoscenico di musica, arte e solidarietà, offrendo ai partecipanti una giornata memorabile.

Ad aprire l’evento sono stati i ritmi della Takkarata di Fragneto Monforte, sostenuti dalla Pro Loco Fragnetana, che hanno trasmesso il calore delle tradizioni popolari coinvolgendo il pubblico. Successivamente, il Raduno Bandistico ANBIMA APS ha animato le strade con una sfilata straordinaria, in cui si sono esibite le bande “Città di Bagnoli Irpino”, “Juppa Vitale”, “Città di Lacedonia”, “Città di Pietramelara” e “Nuova Arte 2 APS – Città di Airola”. Le Sailors Majorette hanno accompagnato l’esibizione con coreografie eleganti, riempiendo la piazza di ritmo e gioia.

Oltre alla musica, il DonoDay ha anche evidenziato il tema della partecipazione civile. Diverse associazioni hanno arricchito la giornata con attività solidali. Tra queste, il Gruppo Donatori di Sangue Fratres Campania ha organizzato una raccolta di sangue, mentre l’Archeoclub d’Italia – Sezione Benevento ha presentato il gioco educativo “Archeoloca”. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant’Agata de’ Goti ha offerto un’infiorata, e l’AISM APS ha sostenuto la lotta alla sclerosi multipla con la campagna “La mela di AISM”. Anche i clown di Panacea OdV hanno portato sorrisi, insieme alla Sfilata di auto d’epoca di Benevento Car Classic APS e ai lavori artigianali di Artemide APS. Infine, la Corale senza età Fenestrelle ha unito diverse generazioni attraverso la musica.

La giornata si è chiusa con un forte sentimento di comunità e gratitudine, rendendo Pietrelcina un simbolo dello spirito di solidarietà proposto dall’iniziativa.