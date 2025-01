Pietrangeli, complimenti a Sinner con ‘frecciata’? Le sue dichiarazioni

Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025, diventando il tennista italiano con il maggior numero di titoli Slam di sempre, grazie alla vittoria nella finale contro Alexander Zverev. Questo rappresenta il terzo titolo major per Sinner, dopo gli Australian Open e gli US Open del 2024, superando così Nicola Pietrangeli, che ne ha due. Pietrangeli ha espresso la sua approvazione per il successo di Sinner, affermando che i record sono fatti per essere battuti, ma ha anche sottolineato che i giudizi definitivi si danno alla fine della carriera. Secondo lui, è ancora presto per stabilire se Sinner sia il miglior tennista italiano di sempre, dato che ha solo 23 anni e ha raggiunto la notorietà solo recentemente.

Pietrangeli ha descritto la finale come una “passeggiata” per Sinner, evidenziando la sua superiorità in campo. Ha anche espresso che, a suo avviso, Sinner ha bisogno di dare un vantaggio ai suoi avversari, poiché attualmente non hanno il suo stesso livello. Pietrangeli aveva previsto che la finale si sarebbe conclusa con un punteggio di 6-3, 7-6, 6-3, e così è stato, confermando la sua opinione sulla forza del tennista altoatesino. Ha aggiunto che Sinner potrebbe perdere solo in caso di condizioni sfavorevoli, come una cattiva notte di sonno. Infine, ha osservato che Sinner si diverte in campo, un aspetto fondamentale del suo gioco, mentre al momento è già il numero uno del mondo.