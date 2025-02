“Piersilvio non l’ha presa bene” La richiesta di Myrta Merlino fa infuriare i vertici Mediaset

Myrta Merlino ha richiesto un’assenza di dodici giorni da Pomeriggio 5, suscitando preoccupazioni tra i vertici di Mediaset. La conduttrice, impegnata nel programma di attualità, ha già avuto momenti di assenza in passato, ma l’attuale richiesta ha colto di sorpresa il management. La richiesta prevede due giorni a marzo e dieci ad aprile, coincidenti con le festività pasquali e il ponte del 25 aprile, durante i quali i palinsesti di solito subiscono variazioni.

Le reazioni alla richiesta di assenza non sono state affatto positive. Fonti interne indicano una netta opposizione da parte del management, con commenti che evidenziano il malcontento per le frequenti assenze della conduttrice. Alcuni dirigenti stanno considerando un possibile futuro di Merlino lontano dalla conduzione pomeridiana, riflettendo su come la sua presenza, o assenza, influenzi la programmazione e gli ascolti del programma.

In aggiunta, Myrta Merlino è al centro di polemiche relative al suo comportamento dietro le quinte, con voci di reazioni irruenti, addirittura al punto di lanciare oggetti. Tuttavia, la conduttrice ha smentito tali affermazioni, definendole frutto di rancori personali e conflitti con un ex assistente. Merlino ha ribadito di preferire un ambiente di lavoro dove i collaboratori possano esprimere le proprie opinioni, rifiutando chi dice sempre di sì. La sua onestà e il suo approccio diretto sono per lei fondamentali, nonostante le pressioni che può affrontare nelle dirette.