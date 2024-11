Piersilvio Berlusconi rivolge l’attenzione a Serena Bortone

Myrta Merlino potrebbe non essere riconfermata alla conduzione di “Pomeriggio 5” a causa di ascolti ritenuti insoddisfacenti da Mediaset, che già considera una potenziale sostituta. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del gruppo o dalla stessa Merlino, ma i divari di ascolto rispetto a programmi concorrenti come “La vita in diretta” su Rai 1, che registra circa il 20% di share, potrebbero spingere Piersilvio Berlusconi a prendere decisioni.

Secondo indiscrezioni del giornalista Alberto Dandolo, i risultati di ascolto di “Pomeriggio 5” oscillano tra il 12% e il 14%, e queste percentuali non sarebbero sufficienti dopo una stagione di “rodaggio” e una seconda opportunità per Merlino. Mediaset starebbe quindi rivalutando il programma pomeridiano e ipotizzerebbe l’arrivo di un nuovo volto noto, attualmente impegnato con la Rai.

Un nome che circola come possibile sostituta è quello di Serena Bortone, conduttrice che ha già fatto la sua strada su Rai 3. Bortone ha una carriera lunga e variegata, con programmi di successo come “Mi manda Raitre” e “Agorà”. Recentemente ha condotto “Oggi è un altro giorno” su Rai 1 prima di trasferirsi alla prima serata di Rai 3 con “Chesarà”. Tuttavia, è stata sospesa dalla Rai in seguito a una controversia legata all’annullamento di un monologo di Antonio Scurati, per il quale è stata accusata di aver infranto la riservatezza aziendale sui social.

Serena Bortone è una figura riservata riguardo alla sua vita personale e si definisce come una donna indipendente, lontana dai tradizionali stereotipi di maternità e relazioni. La sua carriera è contraddistinta dall’impegno politico e da dibattiti su questioni contemporanee, caratteristiche che potrebbero attrarre l’attenzione di Piersilvio Berlusconi nel caso in cui si decida di apportare cambiamenti alla conduzione di “Pomeriggio 5”. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma i rumors su un possibile cambio alla conduzione continuano a circolare.