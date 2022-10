Pierre, cagnolino imprigionato in casa sua: è terrorizzato

Il comportamento del cagnolino Pierre, imprigionato in casa sua, diventa vitale per l’assurda reazione del suo amico Oswaldo.

L’adorabile cagnolino Pierre è divenuto il co-protagonista di un buffo sketch pubblicato in rete in questi ultimi giorni. Il pelosetto si sarebbe improvvisamente ritrovato ben lontano dalla possibilità abbandonare una stanza della sua stessa abitazione. Scoprire, quindi, la motivazione della alquanto bizzarra reclusione del dolce Pierre avrebbe inizialmente attirato la curiosità degli utenti. Poi rimasti ugualmente rapiti dalla sguardo perplesso del pelosetto, quanto da quello molto più enigmatico del suo amico.

Subito dopo, e probabilmente ancora alla ricerca di una risposta sul vago timore di Pierre, gli utenti sono rimasti invece basiti dalla reazione curiosa del suo compagno di giochi, Oswaldo, che – in quel momento – si trovava alla sua sinistra. A riprendere la totalità della breve ma di certo esilarante scena, con il proprio smartphone, si è cimentata la loro padroncina, Annabelle.

Il video è in seguito apparso sul suo profilo di Tik Tok, noto come @osmeusfylhos, il 21 ottobre. E ha presto ricevuto oltre 57mila apprezzamenti. Alla spassosa parentesi raccontata dalla prospettiva di Annabelle sono stati numerosi anche i commenti dei suoi spettatori. “Guarda che faccia“, scrive uno di loro sottolineando con sorpresa anche l’anomala reazione del gatto, che seguito, alla temporanea immobilità del pelosetto di fronte a lui.

Il micio si sarebbe infatti sdraiato, a pancia in giù, rimanendo con le sue zampette bianche verso il soffitto e le orecchie arancioni ben distese, con fare particolarmente criptico. L’espressione quasi indifferente di riposta al timore incontrollato di Pierre, che mostra esattamente guardando nella sua direzione, non ha potuto fare a meno di essere reputata dagli utenti e dalla ragazza come assai divertente.

@osmeusfylhos Oswaldo ta em uma posição de super ameaça para não deixar o pierre sair do quarto. #shihtzu #cachorro #gatos #gatostiktok #cat #catsoftiktok ♬ som original – Annabelle

Nel mentre il piccolo esemplare di Shih-Tzu non avrebbe potuto fare a meno di non riconoscere le vere intenzioni di Oswaldo. Il gatto, dopo aver assunto quella strada posizione, avrebbe rappresentato per Pierre una minaccia quanto un amico con cui giocare.

Eppure tra i due pelosetti, quei duraturi momenti di stasi – sospesi entrambi fra una latente indecisione e totale incomprensione reciproca – avrebbero giocato un ruolo fondamentale innescando una contagiosa risata palesatasi apertamente tra i commenti.