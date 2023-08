Pierpaolo Spollon: “Ho due figli, Orlando ha quattro anni e mezzo”

Classe 1989, Pierpaolo Spollon è uno dei “nuovi” attori italiani più amati del pubblico. Da DOC – Nelle Tue Mani a Che Dio Ci Aiuti, passando per L’Allieva fino ad arrivare a Blanca, sono ormai numerose le serie e i film a cui ha partecipato. Della sua vita privata, però, si è sempre saputo poco.

Era una notizia sconosciuta fino a oggi, infatti, che Pierpaolo Spollon fosse padre di due figli di cui il più grande, Orlando Spollon, di quattro anni e mezzo. Lo ha dichiarato a La Repubblica nel corso di un’intervista.

“A Padova [la sua città di nascita, ndr] lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”. I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini non aveva più senso”.