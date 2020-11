Per scegliere il secondo vippone da mandare in nomination il GF ha riproposto il meccanismo della catena delle preferenze. Pierpaolo Pretelli si è trovato a scegliere chi salvare tra Andrea Zelletta, Enock Baruwah e Patrizia De Blanck.

L’ex velino è andato in crisi, ma dopo averci pensato un po’ ha puntato il dito verso la Contessa, che a sua volta ha salvato il fratello di Balotelli, lasciando automaticamente al televoto il comodi bel pugliese.

Subito dopo la puntata Zelletta ha sbroccato contro l’amico speciale di Elisabetta Gregoraci: “Mi hai deluso fortemente. Al posto tuo non te lo avrei mai fatto. Ti avrei salvato subito senza pensarci, siamo come due fratelli e sai bene quanto è importante per me questo percorso, in più ero in nomination la scorsa settimana. Invece hai fatto la scelta televisiva e hai preferito Patrizia“.

Pierpaolo si è messo a piangere e preso dallo sconforto ha minacciato di andarsene. A consolare il bel moro sono arrivati Enock, Rosalinda, Elisabetta e Maria Teresa, lui però è sbottato nuovamente ed è scappato verso la porta rossa: “Me ne voglio andare non ce la faccio più“.

La parte più bella di questa scenetta sono state le urla della Ruta: “Nooooooo, fermatelo! Fermatelo!“.

Come sempre il meglio del GF Vip arriva su Mediaset Extra, subito dopo la diretta di Canale 5.

“La Grande Corsa”, la finta fuga di Pierpaolo Pretelli: il video.

PIERPAOLO COMPLETAMENTE IN MENTAL BREAKDOWN DOPO LO SCONTRO CON ANDREA AIUTO #GFVIP pic.twitter.com/vDNtx7S8qj — trashbiccis (@trashbiccis) November 14, 2020

Pier che corre, gli altri che lo rincorrono, MTR che urla FERMATELO, FERMATELO. Già scena cult#GFVIP pic.twitter.com/MGxNnikK1q — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) November 14, 2020