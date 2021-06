Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando nel corso di questo ultimo anno si sono rincorsi a vicenda: prima si sono ritrovati a convivere sotto lo stesso tetto al Grande Fratello Vip, poi hanno lanciato rispettivamente un brano estivo, Bandolero lei, L’estate più calda lui, ora potrebbero ritrovarsi a condividere lo stesso palco a Tale e Quale Show.

Stefania Orlando torna ufficialmente in Rai dopo il Grande Fratello Vip: ecco dove la vedremo https://t.co/nUxHArLEAd — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 28, 2021

Se la Orlando è stata già confermata da TvBlog, Pretelli è ancora in forse, anche se la sua partecipazione sembrerebbe essere più che probabile. Intervistato da SuperGuidaTv, l’ex gieffino ha così commentato l’indiscrezione di un suo coinvolgimento nello show di Carlo Conti:

“Ho sempre detto che è un programma che mi piacerebbe fare. Finora ci sono voci che si rincorrono e vedremo cosa accadrà. In questi anni, l’ho sempre seguito anche perché sono affascinato dalle imitazioni. Ogni volta cerco di prendere spunto. I miei cavalli di battaglia? Mi diverte imitare Christian De Sica ma anche Maurizio Costanzo. E poi mi diletto con Alessandro Borghese che ho sentito proprio qualche giorno fa“.

Le imitazioni di Maurizio Costanzo e Alessandro Borghese ovviamente non potranno essere proposte a Tale e Quale Show, ma quella di Christian De Sica sì: è già stata fatta in passato dall’imitatore David Pratelli.

Pierpaolo Pretelli verso Tale e Quale Show, gli altri nomi provinati

Gli altri nomi che hanno sostenuto il provino per lo show di Conti sono variegati ed alcuni molto famosi come Maria Teresa Ruta con sua figlia Guenda Goria (che si è proposta anche per partecipare a Temptation Island insieme al fidanzato) e Rosalinda Cannavò. A loro si aggiungerebbero le cantanti (poco conosciute) Aba e Gabriella Ferrone, il comico Marco Bazzoni, Sandro Giacobbe, il rapper Moreno, l’ex pugile Patrizio Oliva, Peppe Quintale ed Alex Belli.

Infine gli ultimi nomi trapelati su TvBlog, ovvero l’ex velina di Striscia la Notizia, Federica Nargi, l’ex conduttrice e concorrente del Grande Fratello, Melita Toniolo, la cantante Francesca Alotta, la conduttrice di Rai Gulp Elena Ballerini, l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, la conduttrice di Paperissima Juliana Moreira ed il comico Massimo Bagnato.