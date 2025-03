Pierpaolo Pretelli verso il ruolo di inviato de L’Isola dei Famosi

A fine maggio, Ilary Blasi proclamerà il vincitore di The Couple, mentre Canale 5 avvierà una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, prevista per l’estate, presumibilmente prima del ritorno di Temptation Island. La conduzione sarà affidata a Veronica Gentili, attuale volto de Le Iene, mentre Pierpaolo Pretelli è il nome più accreditato per il ruolo di inviato in Honduras. Questa informazione è emersa da TvBlog, che ha anche ipotizzato il ritorno di Dario Maltese e di Vladimir Luxuria come opinionista, con quest’ultima che passerebbe da conduttrice a opinionista. Sebbene Luxuria sia molto competente nel suo ruolo, la retrocessione potrebbe risultare umiliante, specialmente considerando che non verrebbe rimpiazzata da una figura come Simona Ventura o Alessia Marcuzzi, ma da Veronica Gentili.

La candidatura di Pierpaolo Pretelli è stata accolta positivamente, in quanto rappresenta una scelta fresca e giovanile. Per quanto riguarda i naufraghi del programma, al momento l’unico uomo accreditato è Angelo Madonia. Dopo la possibile esclusione di Loris Karius, il cast si compone principalmente di donne: l’ex tennista Camila Giorgi, la giornalista MariaLuisa Jacobelli, la ciclista Letizia Paternoster, l’ex velina Maddalena Corvaglia e l’ex showgirl Sylvie Lubamba. Queste anticipazioni suscitano curiosità e interesse per la nuova edizione del reality, in attesa di ulteriori conferme e dettagli sui partecipanti.