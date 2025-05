Pierpaolo Pretelli sull’Isola: La Mia Spinta!

Ospite di Francesca Fialdini nel programma “Da noi a ruota libera”, Giulia Salemi parla della sua esperienza di maternità e del compagno Pierpaolo Pretelli, attualmente impegnato all’Isola dei Famosi. Giulia si mostra felice e orgogliosa del suo bambino Kian, descritto affettuosamente come un “monello” e un “cucciolone”. Racconta che la gravidanza è stata intensa e travagliata a causa di un trasloco e di una ristrutturazione, ma adesso è molto soddisfatta del suo ruolo di madre.

La maternità ha cambiato la sua prospettiva di vita, portandola a prendere le cose con maggior calma. Ad esempio, Giulia condivide come ora riesca ad essere sempre attiva anche durante i suoi impegni lavorativi, mentre in passato era più concentrata. Le difficoltà legate all’allattamento non l’hanno scoraggiata; ha scelto di allattare per instaurare un legame speciale con Kian, rendendosi conto che, pur essendo una sfida, può farcela.

Parlando del compagno Pierpaolo, Giulia rivela di averlo incoraggiato a partecipare al reality show per cogliere un’opportunità che potrebbe aiutarli a costruire un futuro migliore per la loro famiglia. Nonostante le sfide della maternità, sottolinea l’importanza di mantenere una visione leggera e sorridente della vita. La sua mamma e una tata la supportano, e addirittura la madre ha un buon rapporto con Pierpaolo, difendendolo in caso di discussioni. Giulia conclude affermando che, sebbene la maternità non sia sempre facile, scegliere di affrontare le situazioni con leggerezza può fare la differenza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it