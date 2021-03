Pierpaolo Pretelli ha parlato di Giulia Salemi nell’intervista concessa a Giada Di Miceli nel programma Non Succederà Più in onda su Radio Radio.

L’ex gieffino, su una domanda diretta della Di Miceli, ha confessato che i suoi genitori non sono entusiasti della sua relazione con Giulia Salemi e che in passato hanno fantasticato sulla coppia Gregorelli. Coppia che a suo dire “non è mai esistita”.

“La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta Gregoraci ma non è mai esistita. Si sono un po’ illusi, ma avrebbero dovuto conoscermi e capire da subito che con Giulia sono felice e sto bene. Un genitore è felice se il figlio è felice.

Ad oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, esatto, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina”.