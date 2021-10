Pierpaolo Pretelli sta seguendo le orme di Francesco Monte e dopo l’esperienza a Tale e Quale Show pubblicherà il suo primo disco. E se l’ex di Giulia Salemi è arrivato a duettare con Lee Ryan, quali sorprese ci riserverà il suo fidanzato attuale?

Intervistato da DiPiù, Pierpaolo Pretelli ha così annunciato il suo debutto nell’industria musicale, dopo il singolo estivo L’estate più calda, inciso in collaborazione con Giorgina.

“Dopo questo programma [Tale e Quale Show, ndr] se tutto va bene, uscirà il mio primo disco. E spero che sia solo l’inizio, un nuovo inizio. Questa trasmissione mi sta dando l’occasione di mostrare un lato di me che molti non conoscevano, ora finalmente posso fare vedere le mie doti di intrattenitore, il mio lato più artistico, se si può definire così. Anche se so di avere ancora molto, moltissimo da imparare.

Ho sempre amato fare le imitazioni. Fin da ragazzino facevo il verso, bonariamente, ad amici, professori, familiari. Allora non avrei mai immaginato che un giorno sarei arrivato a farlo in tv, in un programma prestigioso come Tale e Quale Show. E, a dire il vero, non lo avrei mai immaginato neanche quando, poco più di un anno fa, lavoravo come commesso in un negozio e la mia carriera nello spettacolo sembrava finita per sempre.

Essere a Tale e Quale è un bellissimo sogno, anche se è molto impegnativo. Le cose da imparare per ogni puntata sono tante, però non parlerei di difficoltà, bensì di stimoli. Una continua sfida con me stesso”.