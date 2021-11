Pierpaolo Pretelli sempre più volto Rai. Archiviata l’esperienza a Tale e Quale Show (quella di venerdì sarà l’ultima puntata), l’ex gieffino sta gettando semi qua e là con la speranza di ottenere qualche altro contratto.

Ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, Pierpaolo Pretelli ha candidamente ammesso:

“Io non mi sento influencer, io al massimo con l’influenza al massimo sto a letto a casa con la febbre. Non voglio fare l’influencer nella vita. Io voglio fare tv. Faccio un appello al direttore! Voglio fare tutto, ballare e cantare, voglio fare uno show completo: il mio idolo è Fiorello, è Panariello. Sono cresciuto con i grandi show del sabato sera di Rai1”.

Il suo desiderio attuale sarebbe quello di entrare nel cast di Ballando con le Stelle, magari come sostituto di Albano, che si è ritirato non senza polemiche.

“Io tra una puntata sono disoccupato, se Milly Carlucci mi vuole… Io [al contrario di Albano, ndr] non ho nessun tipo di concerto da nessuna parte del mondo”.

Pierpaolo Pretelli nel cast di Domenica In

Milly Carlucci ovviamente non ha risposto pubblicamente (i suoi cast li chiude sempre prima dell’inizio della trasmissione e non fa mai innesti in corso d’opera), ma Pierpaolo Pretelli può tirare comunque un sospiro di sollievo: Mara Venier ha messo gli occhi su lui.