Signorini ieri sera ha mostrato a Pierpaolo Pretelli le clip di Elisabetta Gregoraci che manda messaggi in codice a qualcuno fuori dalla casa del GF Vip. L’ex velino non l’ha presa bene e subito dopo la puntata si è sfogato con Massimiliano Morra.

“Hai visto quel gesto? Se non avessi visto avrei continuato il mio percorso con lei, però se è così no. Però se vedo queste cose smetto, mamma mia, sono scioccato. Non so più cosa dire. Metterò un freno a mano. Non me l’aspettavo ti dico la verità. Ho in testa dei momenti nostri e adesso rileggo tutto in maniera diversa. Ma come cavolo ha fatto?”

Tommaso Zorzi si è avvicinato al 30enne ed ha cercato di spiegargli che deve chiarire una volta per tutte il rapporto che ha con Elisabetta. Pierpaolo con la voce rotta ha detto di essere stanco di correre dietro alla Gregoraci ed ha aggiunto che avrebbe preferito un secco no subito.

“Non mi va di buttarle nulla addosso, ma ci sono veramente rimasto… questa cosa del cuore così è pesante. Nei filmati ci sono dei momenti in cui dicevo cose belle e lei guardava la telecamere. Ma perché mi ha fatto questo? Dimmi subito di no, io non devo chiedere l’elemosina a nessuno. Io sono talmente sce*o che non avevo notato nulla di strano. Ti giuro Tommy mi è cascato il mondo addosso. Mi sento cornuto e mazziato. Gli aerei poi sono di questo uomo qui. Se adesso viene lei e vuole parlarne ok, ma io adesso ho cambiato idea e non andrò a parlarle. Mi vengono i brividi, non me l’aspettavo. Ora non riesco ad andare da lei e chiederle se sta bene. Talmente mi sono esposto e sono passato da zerbino capisci? Ora nemmeno riesco a guardarla negli occhi”.

La badessa Elisabetta forse non è stata chiarissima e non ha detto un no esplicito, ma bisogna ammettere che ha friendzonato più volte Pierpaolo.

FORSE PIERPAOLO SI STA SVEGLIANDO HA DETTO CHE METTERÀ UN FRENO A MANO PESANTE BEH CHE DIRE BUONGIORNO PURE A TE#GFVIP — 🐺Milkovich in the north» ❄️ (@jbowerslaugh) October 19, 2020

pier ci è rimasto proprio male…che cucciolo #GFVIP — martina (@lorelaiscoffee) October 19, 2020

Tommaso: “Domani mattina svegliati e pensa a te stesso, è un gioco individuale, vivi la realtà del rapporto, non la proiezione del rapporto che vorresti”

Pierpaolo: “Ho visto queste cose e mi sento cornuto e mazziato” #GFVIP — Call me Rose🌹 (@eleroll) October 20, 2020

I messaggi in codice di Elisabetta che hanno fatto infuriare Pierpaolo Pretelli.