Gli ex gieffini hanno fatto il provino per lo show di Carlo Conti.

A settembre ripartirà Tale e Quale Show e nei mesi scorsi due ex gieffini si sono proposti per il programma di Carlo Conti. Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò rispondendo ai loro fan hanno rivelato l’intenzione di voler provare a partecipare alla trasmissione di Rai Uno.

Se la presenza di Stefania Orlando nel cast dello show di Conti sembra ormai certa, adesso si è aperta la possibilità anche per gli altri due ex gieffini. Tv Blog infatti poco fa ha scritto: “Stefania sarà una delle concorrenti. Oltre a lei sono stati provinati altri ex del Grande Fratello Vip“.

Carlo Conti non si è mai fatto problemi a prendere ex volti del GF o Uomini e Donne e quindi è possibile che oltre la Orlando vedremo davvero uno tra Pretelli e la Cannavò (o forse entrambi).

#GrandeFratelloVip #GFVIP Stefania Orlando torna in Rai. Parteciperà al programma TV “Tale e Quale Show” pic.twitter.com/z3OFv3ftxN — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) June 1, 2021

Pierpaolo Pretelli parla di Tale e Quale Show.

“La verità è che ho fatto una serata da un mio amico che è Antonio Mezzancella, il vincitore di Tale e Quale Show. – ha dichiarato mesi fa – Abbiamo cantato un pezzo insieme, i fan sono impazziti e hanno iniziato a pensare a una mia partecipazione al programma. Sono uscite tutte notizie, ma non sono neanche iniziati i provini. Mi piacerebbe tanto farlo, l’ho sempre seguito come programma. Attualmente sto lavorando a un nuovo progetto musicale. Questa estate uscirà un’altra canzone che speriamo ci dia grandi soddisfazioni. Altri progetti? Io spero che non vi libererete mai di me”.

#prelemi noi che faremo esplodere il web pur di far andare Pier a Tale e quale show😎😎😎😎😎 pic.twitter.com/0CbXvhXJKC — Cinzia (@Cinziagoodvibes) June 2, 2021

Se non prendono pier a Tale e Quale sono pazzi #prelemi — tilltheend (@luniversosa) June 2, 2021

Anche Wanda Fisher punta allo show di Conti.

“La trasmissione Tale e Quale Show mi piace tantissimo! La trovo molto divertente e rivela una bravura ineccepibile dei singoli partecipanti alla competizione. Sono davvero tutti bravi. Mi piacerebbe partecipare anche se non ho mai provato ad imitare nessuno perché non è nel mio stile. – ha dichiarato Wanda a Biccy – Sarebbe una bella sfida per me ed amo molto mettermi in gioco soprattutto quando c’è in mezzo la musica. Per non sottovalutare i make up artist poi. Mi piacerebbe travestirmi da di Lady Gaga, Katy Perry, o anche dalle italiane Myss Keta o Noemi o perché no anche voci con cui ho lavorato come ad esempio la stupenda Iva Zanicchi e l’intramontabile Mina”.