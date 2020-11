Pierpaolo Pretelli è innamorato di Elisabetta Gregoraci? Il rapporto costruito in due mesi di coccole e messaggi in codice sembrerebbe essere in qualche modo compromesso e dopo la litigata di ieri causata da Selvaggia Roma, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha deciso di fare un passo indietro.

Durante lo scontro la Gregoraci ha accusato Pretelli di essere un “senza palle” e di non averla difesa dagli attacchi di Selvaggia Roma. Pierpaolo ha incassato le accuse e nella notte si è sfogato con Andrea Zelletta e Enock Barwuah.

“Un mese fa, una parola [senza palle, ndr] mi avrebbe fatto più male. Oggi, quello che provavo e che speravo nascesse sta svanendo, sta andando via. L’avrete notato che la cerco sempre meno, ci abbracciamo sempre meno perché ho decelerato. Mi fa male perché le voglio bene e ci rimango di merd* ma me la vivo meglio. In 10/15 giorni sono cambiato. Venerdì chiarisco tutto”.

Pierpaolo Pretelli ha annunciato agli amici che venerdì sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, dirà tutto:

“In puntata dirò quello che ho detto finora, quello che ho detto a Selvaggia e ognuno raccoglie quello che semina. Ho già seminato tanto. So che mi vuole tanto bene però basta. Io ho dato. L’ho deciso in cuor mio già una decina di giorni fa, però è qua, ci convivi e vai avanti. Ma in cuor mio lo sapevo. Fino a qualche tempo fa vedevo dell’altro e adesso non lo vedo più”.

Come reagirà EliGreg?