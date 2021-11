Mara Venier qualche settimana fa ha annunciato a La Vita in Diretta che avrebbe voluto trovare uno spazio a Domenica In per Pierpaolo Pretelli e così è stato. Da due puntate l’ex gieffino ha un gioco musicale nel programma di Zia Mara. Ieri però è successo un imprevisto, dopo la pubblicità il fidanzato di Giulia Salemi ha rivelato che la Venier si è fatta male ad un piede.

“Pubblico ho una cosa da dirvi. Sono un po’ scosso. C’è stato un piccolo incidente per Mara. Spero si risolva tutto per il meglio. Un piccolo incidente, una distorsione. La nostra queen spero torni qui con noi. Si tratta di qualcosa di risolvibile. Adesso andiamo avanti maestro e cantiamo. […] Andrea vuoi salutare Mara? Dopo dai, adesso partiamo con il gioco”.

Dopo una decina di minuti Mara è tornata ed ha voluto rassicurare il marito: “Ho preso una bella botta al piede e in testa e non me la sento di continuare. Vai avanti tu Pier, te la senti? Dai vai te che io mi metto sullo sgabello. Volevo rassicurare mio marito che non è nemmeno in Italia, io non mollo me devono abbattere“.

Pierpaolo preoccupato per zia Mara è un cucciolo da proteggere, punto. #DomenicaIn — vincaminor ⚘ (@pppervinca) November 21, 2021

Non Pier che si ritrova a sostituire Mara così all’improvviso e se la sta cavando benissimo #DomenicaIn — Gio_iaste (@Gioiaste1) November 21, 2021

Maurizio Costanzo su Pierpaolo Pretelli a Domenica In.