Pierpaolo Pretelli ospite da Mara Venier a Domenica In si è lasciato andare al sentimentalismo e dopo aver visto un video di Giulia Salemi si è commosso fino alle lacrime.

“La amo, sto vivendo un momento magico e per questo devo tanto anche a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere all’altezza di lei. Fra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma”.